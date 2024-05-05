İmam Hatip Spor Oyunları şampiyonu Dedeman Ortaokulu oldu

Kayseri Valiliği, ilim Yayma Cemiyeti ve Hikmet Spor Kulübü tarafından organize edilen turnuvalara 45 okul ve 2000’e yakın imam hatip öğrencisi katıldı. Spor oyunlarının futbol ayağında 14 futbol takımı yarıştı. Erkilet futbol sahasında gerçekleşen turnuvalar okullar arasında büyük bir heyecan ile takip edildi.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Memiş ve Hikmet Spor Kulübü Başkanı Yusuf Duman tarafından verildi.

Turnuvaya katılan sporcularla samimi ve sıcak bir muhabbete giren Ömer Tekeş, sporcuları tek tek tebrik ederek onların kupa coşkusuna ortak oldu.