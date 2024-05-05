Develi'de 'Hızır İlyas Şenlikleri'

Kayseri’nin Develi ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılmakta olan Hızır İlyas Şenlikleri Develi Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlendi.

Hıdrellez Tepesi’nde düzenlenen şenliğe; ilçe ve civarından gelen vatandaşların yanı sıra İstanbul derneklerinin temsilcileri de katılım sağladı. Organizasyonda Develi Belediye Başkanı Adem Şengül yaptığı konuşmada; Anadolu’nun kültürel mirasları arasında olan Hızır İlyas Şenlikleri’nin Develi’de yıllardan beri kutlanmakta olduğuna dikkat çekerek; "Bu geleneği yaşatmak için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz" dedi. Şenliklerde 5 kazanda pişirilen etli pilav, protokol üyeleri tarafından misafirlere ikram edildi. Şenlikler öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin marşları ayrıca renk kattı. Etkinlikte ayrıca Yasin Kaman ve ekibi Aşık Seyrani’den eserler sundu. İlçe Müftüsü Emin Patan’ın günün anlam ve önemi ile ilgili duası ile şenlikler son buldu.

Etkinliklere; Belediye Başkanı Adem Şengül, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ticaret odası, esnaf odası, şoförler odası, esnaf kefalet kooperatifi, İstanbul Genç Develililer Derneği temsilcileri ile muhtarların yanı sıra vatandaşlar katıldı.