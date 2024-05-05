Sindelhöyük mahallesinde yağmur duası yapıldı
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde vatandaşlar, yağmur için ellerini semaya açtı.
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde vatandaşlar, yağmur için ellerini semaya açtı.
Şehit Mücahit Sınırtepe Stadı’nda yapılan yağmur duasına Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur’anı Kerim okunmasıyla başlayan programda, yağmur duası için vatandaşlar ellerini semaya açtı.