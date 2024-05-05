Yazarlar Birliğinde İhvan'ın Kurucusu Hasan el Benna anlatıldı

Dr. Ali Akgün konuşmasında İhvan-ı Müslümin Teşkilatının kuruluş süreçlerini ve o dönemde İslam dünyasında yaşanan gelişmeleri ele aldı. Hasan el-Benna’nın gençlik yıllarında özellikle Filistin ve Mısır’da İngiliz işgalinin ortaya çıkardığı durumları anlatarak bu dönemde Hasan el-Benna’nın samimi bir şekilde ilmi faaliyetler için ortaya çıktığını, üniversite yıllarından itibaren çevresine topladığı samimi Müslümanlarla birlikte önce eğitim faaliyetleri ile başlayan hareketin daha sonra önce tüm Mısır’a daha sonra ise tüm Arap dünyası ve ardından da İslam dünyasına yayıldığının altını çizdi. Hareketin çok kısa zamanda çok hızlı bir şekilde yayılarak İslam dünyasının en etkili teşkilatı haline geldiğini ve etkisini günümüzde de devam ettirdiğini belirtti. 1948’de İsrail’in kuruluşunun gayri meşru olarak ilan edilmesinden sonra, dönemin Mısır yönetimine mücadele etmek için teşkilatının asker sağlayabileceğini iletmesine ve mücadeleye başlamalarına ve büyük bir başarı ile Yahudileri yok etme aşamasına gelmelerine rağmen, araya giren batılı devletlerin Mısır ve diğer Arap yönetimlerini etkileyerek hareketin askerlerinin savaştan çekilmesinin sağlandığı ve bu şekilde Yahudilere karşı mücadelenin kaybedildiğini belirtti. Teşkilatın bu büyük başarısının ardından Hasan el-Benna’nın artık Mısır yönetimi tarafından istenmediğini ve bir süre sonra da 1949 yılında bir suikast sonucu şehit edildiğini ifade etti. Hasan el-Benna’nın şehit edildiğinde genç bir yaşta 43 yaşında olduğunu bu kısa ömrüne çok büyük işler sığdırdığını ifade etti. Dr. Ali Akgün özellikle Yahudi devletinin gayri meşru bir şekilde 2. Dünya savaşından sonra kurulmasına kadar Hasan el-Benna ve çevresindekilerin büyük bir mücadele verdiğini. Kudüs Müftüsü Emin el-Hüseyni, İzzettin el-Kassam gibi isimlerle birlikte çalıştığını ifade etti.

Hasan el-Benna’nın şehit edilmesinin ardından, İhvan-ı Müslimin hareketinin bitmediğini ve etkisini hala devam ettiren bir hareket olarak devam ettiğini vurguladı. Mısır’da 2013 yılında Cumhurbaşkanı seçilen İhvan-ı Müslümin lideri Muhammed Mursi’nin Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak sadece bir yıl görev yapabildiğini ve askeri bir darbeyle iktidardan uzaklaştırılıp cezaevinde onun da şehit edildiğini belirtti. İhvan-ı Müslimin hareketinin tarihinde büyük kıyımlarla ve zulümlerle karşı karşıya kaldığını, 1986 yılında bugün Filistin’de mücadele eden Filistin Direniş Örgütü Hamas’ın da İhvan-ı Müslümin’in bir kolu olarak Şeyh Ahmet Yasin tarafından kurulduğunu ifade etti.

Hasan el-Benna’nın kurup, geliştirdiği İhvan-ı Müslimin hareketinin yaşadığı büyük zulümlere ve kıyımlara rağmen hala İslam dünyasında etkisini devam ettirdiğini, bugün gelinen noktada Filistin’de Hamas’ın mücadelesi olarak devam ettiğini düşündüğünün altını çizdi. Hamas’ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının isminin de, şehit edildiği 1935’e kadar Hasan el-Benna ile birlikte çalışan İzzet el-Kassam’dan geldiğini hatırlattı. Dr. Ali Akgün, İhvan-ı Müslimin hareketinin Mısır’da darbenin ardından tamamen ortadan kaldırılması için her türlü şeyin yapıldığını ancak bu hareketin hiçbir zaman tamamen yok edilemediği gibi bundan sonra da mücadelesine devam edeceğine inandığını belirtti. Ayrıca Hasan el-Benna’nın yazdığı kitaplar ile de İslam ümmetini etkilemeye devam ettiğini bundan sonra da etkilemeye devam edeceğini vurguladı.