Kayseri'nin 5 yıllık Gürültü Eylem Planı çıkarılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde ulaşım başta olmak üzere yoğun gürültünün en aza indirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Şehrimizin 5 yıllık gürültü eylem planını çıkarıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi; Başkan Büyükkılıç’ın sürdürülebilir kent vizyonuna uygun olarak hava ve gürültü kirliliği başta olmak üzere çevresel sorunlarla mücadelede yeni teknikler geliştirmeye, çalışmalarının bu vizyona uygun olması için gayret ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Yeni 5 Yıl Projeleri kapsamında Gürültü Eylem Planı’nı hayata geçireceklerini belirtti. Bir doktor başkan olarak, çevre ve toplumu gözeten çalışmalar yaptıklarını, yeni dönemde de bu çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Yapılan araştırmalardan biliyoruz ki hava kirliliği ve trafik araçları dâhil, kalp damar hastalığı riskine bağlı olarak, ortalama 24 saatlik gürültü seviyesindeki her 5 desibel artışının kalp krizi, felç ve diğer ciddi rahatsızlıklarda yüzde 34’lük bir artışla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bizler de yerel yönetimler olarak gürültüsüz ve konforlu bir Kayseri hedefliyoruz. Şehrimizin gürültü eylem planını çıkarıyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, öncelikli hedeflerinin daha yaşanılabilir, sürdürülebilir bir kent oluşturmak olduğunu vurgulayarak, “Şehrimize değer katmaya, şehrimizin insanına hizmet etmeye gayret ediyoruz. Gürültü kaynaklarına ilişkin tespiti ve 5 yıllık eylem planını kapsayan bir projeyi yeni dönemde hayata geçireceğiz” dedi.