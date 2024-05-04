Eğitim Bir Sen'den Develi'de Şube temsilcileriyle bir araya geldi

Eğitim Bir Sen kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, yönetim kurulu üyeleri ile ilçe yönetimlerinin katılımıyla Develi'de gerçekleştirilen toplantıda,

♦️Kamu çalışanlarının Özlük Haklarınının iyileştirilmesi

♦️3600 Ek gösterge kapsamının genişletilmesi

♦️4688 Sayılı Yasanın Evrensel Normlara uygun hale getirilmesi

♦️7354 Sayılı ÖMK’ nun revize edilmesi

♦️Kazanımların emekliliğe yansıtılması

♦️Vergi diliminin düzenlenmesi

♦️Şube müdürleri ve şeflerin özlük haklarının iyileştirilmesi

♦️YHS nın Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi

♦️Örgütlülüğün kıymeti ve yeni kazanımlar

♦️Kamu Görevlilerinin Talep ve Beklentileri ve genel gündeme ilişkin birçok konu değerlendirildi.