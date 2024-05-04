Eğitim Bir Sen'den Develi'de Şube temsilcileriyle bir araya geldi
Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Develi'de İlçe yönetim Kurulu temsilcileriyle beraber geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı düzenledi.
Eğitim Bir Sen kayseri Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, yönetim kurulu üyeleri ile ilçe yönetimlerinin katılımıyla Develi'de gerçekleştirilen toplantıda,
♦️Kamu çalışanlarının Özlük Haklarınının iyileştirilmesi
♦️3600 Ek gösterge kapsamının genişletilmesi
♦️4688 Sayılı Yasanın Evrensel Normlara uygun hale getirilmesi
♦️7354 Sayılı ÖMK’ nun revize edilmesi
♦️Kazanımların emekliliğe yansıtılması
♦️Vergi diliminin düzenlenmesi
♦️Şube müdürleri ve şeflerin özlük haklarının iyileştirilmesi
♦️YHS nın Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi
♦️Örgütlülüğün kıymeti ve yeni kazanımlar
♦️Kamu Görevlilerinin Talep ve Beklentileri ve genel gündeme ilişkin birçok konu değerlendirildi.