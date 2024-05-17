Belediye sistemine kayıtlı bisikletin çalınması olayında 3 gözaltı
Kayseri'de Belediye Kaybis sisteminde kayıtlı 3 çalıntı bisiklet belediye ekiplerine teslim edilirken, olayı gerçekleştiren 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Bisikletli Polis Timlerince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde yapılan denetlemeler neticesinde kontrol edilen 3 bisikletin Belediye Kaybis sisteminde kayıtlı olan çalıntı bisikletler olduğu tespit edildi.
Çalıntı bisikletler belediye ekiplerine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı.