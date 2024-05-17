Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı
Süper Ligin 37'ncİ haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, Konyaspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılılar, yarın saat 19.00’da başlayacak müsabaka için son hazırlıklarını yaptı. Akşam saatlerinde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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