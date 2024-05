Vali Çiçek: 'Bu gençliği kimseye teslim etmeyiz'

Kayseri Valiliği tarafından hayata geçirilen "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" çerçevesinde Develi Müftülüğü ERVA Spor Okulu’nun açılışı yapıldı. Vali Gökmen Çiçek, "Bu proje ile gençlerimizin sahipsiz olmadığını, her mahallede her sokakta bizim olduğumuzu onlara spor imkanları sunarak onları destekleyeceğimizi ifade etmek için bu yola çıktık. Hiç kusura bakmasınlar bu gençliği kimseye teslim etmeyiz" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Develi İlçe Müftüsü Emin Patan, "Develi Müftülüğümüz bünyesinde Sayın Valimizin riyasetinde Kayseri ve ilçelerinde başlatılan ERVA Spor Okullarının açılış münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle başta sayın valim olmak üzere bütün protokole, öğrencilerimize ve herkese saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Biz her mahallede açacağız diye Kayserililere bir söz verdik. Aslında niyetimiz Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, merkez ilçelerde bunu yapmak ve bu açtığımız spor okullarında kulüpler kuracaktık, bu kulüpler faaliyet sürdürecekti. Bazen bir ilçeye ya da İl’e birisi atanıyor, o atanan kişi güzel projelere imza atıyor, güzel çalışmalar yapıyor ama kendisi gidince bu projeler sahipsiz kalabiliyordu. O yüzden biz bunu kurumlarla, heyetlerle, STK’lar ile iş birliği halinde yapıp hiçbir kuruma ya da kişiye bağlı olmasın diye hayal etmiştik ve öyle yola çıkmıştık. Açtığımız 31 spor okulunda farklı kurumlar tarafından yönetilmekte yani bunların kapanması için 31 yerinde kapanması lazım, dolayısıyla böyle bir sürdürülebilirliği olacak inşallah. İstiyoruz ki bu mütevazı yerlerde de olsa gençlerimize bu imkanları sunup lisanslı öğrenciler, lisanslı sporcular yapalım. Şu anda bu proje ile 8 bin 500 lisanslı sporcumuz oldu, şimdiden madalyalar gelmeye başladı. Fakat madalyaymış başarıymış bunlar benim umurumda değil, benim umurumda olan şey Kayseri’nin gençliğinin spor salonlarına ve kütüphanelere çok yakışıyor olması. Zehir tacirleri tarafından sosyal medya üzerinden bazen gençlerimiz üzerinden oyunlar oynanabiliyor. Biz istiyoruz ki bu proje ile gençlerimizin sahipsiz olmadığını, her mahallede her sokakta bizim olduğumuzu onlara spor imkanları sunarak onları destekleyeceğimizi ifade etmek için bu yola çıktık. Hiç kusura bakmasınlar bu gençliği kimseye teslim etmeyiz" dedi.

Develi Kaymakamı Yusuf Turan da, "Sayın Valim bu spor okulu için Ramazan’dan evvel emri vermiştiniz, bizde bu güzel emri yerine getirmek için Ramazan ayında Sabah 4’e kadar çalıştık, hiçbir arkadaşım o heyecanını kaybetmedi ben dahil. Okul için bu binanın seçilmesinin en iyi tarafı bu güzel bina kurtulmuş oldu, yalıtımına kadar yapıldı. Öksüt Madencilik, Pelin hanımlar, Fatih beyler sağ olsunlar istediğimiz her detayı karşıladılar, bu vesileyle binanın ömrünü uzatmış olduk. Kayseri gençliğine sahip çıktığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ise, "Erdemlerimizle varız projesi gerçekten çok değerli bir proje, Belediye Başkanı seçildikten sonra beni de yüreklendirdi çok hoşuma gitti, sadece sporla değil bir çok konuda eğitimlerle de gençlerimize katkı sunduğunu çok iyi biliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öksüt Madencilik Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan da, "Öksüt Madencilik olarak önce insan prensibimizle her adımda toplumumuzu, insanımızın yanında olmayı hedefliyoruz. Okul çağındaki çocuk ve gençlerin olumlu alışkanlıklar edinmesinin, sanat ve spora yönlendirmeleri ile topluma faydalı bireyler olmasının yetiştirilmesinin önemine yürekten inanmaktayız. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in öncülüğünde başlatılan Erdemli çocuklar yetiştirme projesini genç arkadaşlarımız için bir gelecek projesi olarak görmekteyiz. Develi’ye kazandırdıkları bu merkeze katkı yapabilmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilmesi ve kurdele kesilmesi ile Develi Müftülüğü ERVA Spor Okulu açıldı.