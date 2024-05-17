MHP'li Özdemir: 'Bu seçim Pınarbaşı için bir hesaplaşma değildir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Pınarbaşı’nda seçim çalışmalarına katıldı. İlçede 2 Haziran tarihinde yenilenecek seçimlere ilişkin konuşan Özdemir, "Bu seçim Pınarbaşı için bir hesaplaşma seçimi değildir, olmamalıdır. Bu seçim hizmette yarışın seçimi olmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Pınarbaşı’nda seçim çalışmalarına katıldı. Burada muhtarlar ve vatandaş ile bir araya gelen Özdemir’e, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile partililer eşlik etti.

"Mesajınızı çok net bir şekilde almış bulunuyoruz"

Özdemir Pınarbaşı’nda yenilenmiş kadrolar ile 2 Haziran tarihinde göreve talip olduklarını belirterek, "Böylesine geniş bir heyet ile Sevdalısı olduğumuz, ait olduğumuz Pınarbaşı’nda bir araya gelmekten dolayı Cenab-ı Allah’a hamd ediyorum. Ancak bu hususla birlikte bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Keşke böyle olmasaydı da 31 Mart’ta Pınarbaşılı hemşerilerimizin iradesiyle bu seçimler tamamlanmış olsaydı. Ama bunda da hayır vardır. Bu seçimlerin yenilenmesi ile alakalı süreç, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlerde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle iptal edilmesi ve yenilenmesi ile 2 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlere hep birlikte hazırlanmış bulunuyoruz. Bu vesile ile karşınızdayız. Böyle bir dönemde bizler, Pınarbaşı hemşerilerimizin Cumhur İttifakına ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne vermiş olduğunu mesajınızı da çok net bir şekilde almış bulunuyoruz. Bu kapsamda da Pınarbaşı Belediye Başkanımız Sayın Menduh Uzunluoğlu beyefendi ve çalışma arkadaşları ile birlikte yenilenmiş ve daha dinamik kadrolarla beraber inşallah 2 Haziran seçimlerine hep birlikte gireceğiz. Bu yenilenmiş kadrolar ile Pınarbaşımıza değer katacak yeni projeleri kazandırma noktasında bizler de elimizden ne geliyorsa katmak sağlamak üzere elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Buraya gelmişken bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Zira bizzat sayın genel başkanımızın da talimatıdır. Bu anlamda Pınarbaşılı hemşerilerimizin müsterih olmasını istemektedir. Sayın Genel Başkanımızın tüm dikkati ve aynı zamanda eli de Pınarbaşı’nın sonuna kadar üzerindedir. Allah izin verirse 2 Haziran’da yenilenecek olan seçimlerde, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Belediye Başkanımız Menduh Uzunluoğlu ile birlikte bizler, yeniden hizmete talibiz. Bu seçimleri bizler, birer hizmet yarışı olarak görüyoruz. Öyle de olmalıdır. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç Bey sürekli Pınarbaşı’na gelip gidiyor. Pınarbaşımıza neler yapabiliriz, neler kazandırabiliriz, hangi sıkıntısını giderebiliriz diyerek. Neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazı köylerimizin yol sıkıntısı var. Bazı köylerimizin kanalizasyon sıkıntıları var. Bunların hepsini nasıl giderebiliriz. Bir çırpıda üstesinden nasıl gelebiliriz. Pınarbaşı’nı nasıl ait olduğu seviyeye taşıyabiliriz. Bunun telaşı içerisindeyiz. Bunun aşılması noktasında nasıl bir çalışma gayreti içerisinde oluruz, bunların arayışı içerisindeyiz. Biz bu zamana kadar Pınarbaşı’nı Türkiye’nin ve hatta Türklüğün merkezi olarak gördük. Biliyorsunuz, ilçemizin hemen girişine Sayın Genel Başkanımızın yaptırdığı bir Türklük Anıtı var. Anadolu’yu baştan başa, çizin kesişim noktası Pınarbaşı’dır. Dolayısıyla burası merkezdir. Pınarbaşı’ndan yükselen ses, Pınarbaşı’nın duruşu, ahengi Türkiye’nin sesidir. Türkiye’nin ahengidir, duruşudur. İşte bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi, Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in de ata toprağı olan Pınarbaşı’na hizmeti ayrı bir noktaya taşımıştır. Bilhassa tarım ve elektrik üretiminde kullanılmak üzere, yerel kalkınmaya da muazzam bir katkı sağlayan barajların yapımı ile ilgili süreci biliyoruz. 1999 yılında iktidar ortağı olduğumuz dönemde, 57. Hükümet’te Sayın Genel Başkanımızın Başbakan Yardımcısı olarak bulunduğu dönemde Bahçecik Barajı’nın bitirilmesi için, Türk Tanıtma fonundan gerekli bütçeyi ayırmış ve AKP’nin hükümete geldiği dönemde tamamlanmıştır. Böylesine bereketli topraklarda tarımsal faaliyetler artık çok daha ileri bir seviyeye taşınmıştır."

"Bu seçim Pınarbaşı için bir hesaplaşma seçimi değildir"

CHP’li bir takım yöneticilerin Kayseri’yi ve Pınarbaşı’nı karıştırmak üzere üzücü ifadelerde bulunduğunu belirten Özdemir, "Çok üzülerek ve affınıza sığınarak söylüyorum, bu seçimleri ne yazık ki bir hesaplaşmaya çeviren zihniyet var karşımızda. Bu seçim Pınarbaşı için bir hesaplaşma seçimi değildir. Olmamalıdır. Bu seçim hizmette yarışın seçimi olmalıdır. Bu seçim bilhassa Pınarbaşı’na hizmet noktasında kendi rüştünü ispat etmiş olanlar ile karşı tarafın seçimidir. Pınarbaşı’na hizmet noktasında rüştümüzü ispat ettiğimiz gerçeği ile karşınızda bulunuyoruz. 31 Mart seçimlerinden sonra bazı CHP’li yöneticiler hem Kayseri’ye hem de Pınarbaşı’na gelerek; Pınarbaşı’nı, Kayseri’yi ve Türkiye’yi tehdit vari konuşmalar yaptılar. Pınarbaşı’nın, Sarız’ın bir evladı olarak CHP Grup Başkanvekilinin Pınarbaşı’nda seçimler şöyle olursa 10 binleri getiririz sözünü ben kabul etmiyorum. Pınarbaşı Türk milletinin asil ve asli evlatlarının barındığı, yaşadığı çok değerli topraklardır. Bu toprakların insanları da hangi konuda iradesini nasıl ortaya koyacağını çok iyi bilmektedir. O yüzden dışarıdan onu veya bunu getiririz, söyleminde veya tehdidinde bulunanların sözlerinin sizin nazarınızda hiçbir karşılığı bulunmadığı gibi, inşallah 2 Haziran’da Pınarbaşılı saygıdeğer hemşerilerimizin bunlara cevabını sandıklarda demokratik iradeleriyle vereceğinin inancı içerisindeyim. Kapımızın her zaman sizlere açık olduğunu her zaman biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Kobani sanıklarına verilen cezalar yetersiz"

Özdemir, Kobani davasına ilişkin konuşmasında, "Dün bir dava sonuçlandı. Kobani davası olarak bilinen hususta, 2016 yılında 6-8 Ekim tarihlerinde ne yazık ki Türkiye’de birileri, terör örgütünün siyasi uzantıları, doğu ve güney doğu ile Ankara, İzmir ve Mersin’in de içerisinde bulunduğu şehirlerde, şehir merkezlerini terörize ederek, yakıp yıkmış, vatandaşımızın huzurunu kaçırmaya çalışmışlardır. Milleti birbirine kırdırmak, düşman etmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Bununla da ilgili Allah’a hamd olsun Türk adaleti kararını verdi. Terör örgütünün siyasi uzantıları bu karar ile alakalı, konuşmalar yapılırken, adaletsiz karar; hukuksuz karar dediler. Saygıdeğer Pınarbaşılılar, hepimiz temsil makamındayız. Bunun bilincinde hareket etme mecburiyeti taşıyoruz. 6-8 Ekim tarihinde Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve milleti birbirine kırdırmak için, birlikte hareket eden terör örgütünün siyasi uzantılarına verilen ceza, hayatını kaybeden 50’den fazla vatandaşımız dikkate alındığında emin olun yeterli de bir ceza değildir. Bu gerçeği de ifade etmemiz lazım, bu siyasi uzantılara kimler destek veriyor ve yol yürüyorsa Pınarbaşılı hemşerilerimizin asil duruşu, feraseti ve fazileti Türkiye’nin ve Türklüğün merkezi olan bu topraklarda da bunlara müsaade etmeyecek, demokratik iradesiyle tavrını 2 Haziran’da gösterecektir" dedi.