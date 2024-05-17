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Kayseri-Niğde yolunda tıra çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Kayseri-Niğde karayolunda transit aracın tıra çarparak takla attığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kayseri-Niğde yolunda tıra çarpan araç takla attı: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri-Niğde karayolunda transit aracın tıra çarparak takla attığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muammer A. (68) idaresindeki 50 SN 606 transit araç, Murat C. (45) idaresindeki 68 BL 286 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptıktan sonra refüje vurarak takla attı. Kazada sürücü Muammer A. ile araçta yolcu olarak bulunan Erdoğan K. (63) yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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