İki kardeşin bıçakla yaralandığı birinin öldüğü kavganın duruşmasına devam edildi

Olay, geçen yıl 13 Aralık’ta saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi, Reisoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada R.İ., S.D. ile kardeşi R.D.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şah damarına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan S.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, kardeşi R.D. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı R.İ. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bugünki davada tutuklu sanık R.İ. ile müşteki ve S.D.’nin babası M.M.D. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma salonu ve adliye içerisinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

TUTUKLU SANIK R.İ.: AİLEMİN ÖNÜNDE BANA SALDIRDILAR KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM

Tutuklu sanık R.İ., “Ben Ö.D.’ye bıçakla vurmadım. Ben 10-15 kişi tarafından darp edildim. Kafama vuruldu. Kendimi korumak istedim. Baygınlık geçirdim. Ailemin yanında dayak yedim, aileme küfredildi” dedi. Avukatı ise, “Müvekkilimin evi basılmıştır. ‘Topu tüfeği çıkartın’ demişlerdir. Bunu tanıklar da teyit etmiştir. Müvekkil tahrik edilmiştir. Ailesi taşınmak zorunda kalmıştır. Tahliyesini istiyoruz” dedi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Savcı tutuklu sanık R.İ.’nin ‘Kasten öldürme’ ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ cezasını istedi. Tutuksuz sanıklar için ise ‘Yaralama’dan ceza istedi.

Maktul S.D.’nin babası M.M.D. sanığın cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatı ise “Sanık için kati rapor alınmıştır. V.D. ile R.D.’nin cezalandırılması hakkında verilen mütalaayı kabul etmiyoruz” dedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.