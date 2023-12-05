Felahiye'de doğalgaz ateşi yandı

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde gerçekleşen ‘Doğal Gaz Verme Töreni’ ile ilçedeki ilk doğal gaz ateşi yandı.

Felahiye Belediyesi ilçe meydanında gerçekleşen Doğal Gaz Verme Töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Felahiye Kaymakamı Batuhan Cevahir, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti yöneticileri, ilçe belediye başkanları, SOCAR CEO’su Elchin Ibadov, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ve Kayserigaz yetkilileri, Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, ziraat odaları temsilcileri, daire başkanları ve ilçe sakinleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Cumhur İttifakı’nın bereketini yaşıyoruz. Ayrıca biz iki devletiz ama tek milletiz, can Azerbaycan’ımız ile Türkiye’miz el ele, gönül gönüledir. Biz Şuşa ile de kardeşiz, bu da bizim için önem arz eden boyutudur. Azerbaycan denilince Karabağ akla geliyor. Karabağ denilince de Hulusi Paşa akla geliyor. Bu güzellikleri lütfeden Mevla’ya şükrediyoruz” dedi. Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanları ile birlikte dayanışma içerisinde çalıştıklarını ifade ederek; “Felahiye’mizin, Özvatan’ımızın güzel insanlarına hizmet etmek bizler için ibadettir. Biz olaya böyle bakıyoruz. Belediye başkanlarımızın 16’sı ile beraber el ele vermek suretiyle, dayanışma içerisinde şehrimizi hem merkezde hem de taşrada daha iyi noktaya taşımak için çırpınıyoruz” diye konuştu.

200 milyon TL’lik yatırım

Gaz ile ilgili yatırımın 200 milyon TL olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç; “Sadece Felahiye’mizin merkezine değil, Kayapınar’ımıza, Büyük Toraman’ımıza, Özvatan’ımıza ve Küpeli’mize olmak üzere bu bölgemize gaz ile ilgili yatırım tam 200 milyon TL’dir. 200 milyon TL’lik yatırımdan bahsediyoruz, emeği geçenlere, Kayserigaz’ımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, dayanışma içerisinde ilçelerde yaptıkları çalışmaları da anlatarak şöyle konuştu;

“Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışma içerisinde ilçelerimizin taleplerini hayata geçirmek için gece gündüz demeden ibadet aşkıyla koşturuyoruz. Bunun yanında en önemlisi uyum kültürü ve bir berekete vesile olmaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle insanımıza ve devletimize sahip çıkıyoruz. Bu kaygı ile hareket ederken, şehrimizin merkezinde olan imkânların taşramızda olmasını, buradaki insanların üretmesini, buradaki insanların istihdama vesile olmasını çok önemsiyoruz. Hem tarımda hem hayvancılıkta, sadece günlük belediye hizmetleri dışında gerekli hizmetleri vermek suretiyle buraların ihya edilmesine çalışıyoruz. Yol üzerinde gelirken Özvatan’ımıza yapmış olduğumuz arıtma tesisinin bir benzerini Felahiye’mize yapıyoruz. 10 kilometrelik hattı ile beraber tam 41 milyon TL’lik bir yatırım yapıyoruz. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Allah’ın izniyle bütçemiz de kaynaklarımız da imkânlarımız da kapasitemiz de tecrübemiz de ekibimiz de sizlere hizmet etmeye her zaman yeter de artar. Allah’a şükürler olsun, Mevla’m bizi sizlere layık kılsın. Bizim bütün kaygımız bu, bizleri seven, güvenen, seçen, Cumhur İttifakı’mızı adeta gururlandıran siz kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyoruz.”

Bölge insanlarının Avrupa’yı gördüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, buradan yurt dışında çalışmaya giden Avrupa’daki gurbetçilerin de buradaki hizmetlerinden dolayı kendilerine dua ettiğini söyleyerek; “Merkezde ne varsa taşrada da o olsun anlayışı içerisinde insanlarımıza değer veren bir yaklaşım sergiliyoruz. Hizmetler saymakla bitmez. Önemli olan bu hizmetlerin birlikte huzur içerisinde hayata geçiriliyor olması. İşte o hizmetlerin en güzellerinden biri bu doğal gaz ile ilgili olan çalışma. Bu çalışma ile birlikte Felahiye’mizde ve tabi ki inşallah daha sonraki aşamada da mahallelerinde gazlarla buluştukça insanlarımız gereksiz yere merkezlere taşınmaya gerek duymayacak. Buralarda hem üretecek hem yaşayacak hem de bizlere, sizlere dua edecek. Biriz beraberiz, hep beraberiz, hep beraber Türkiye’yiz, can Azerbaycan’ız, hep beraber Felahiye, hep beraber Kayseri, hep beraber Özvatan’ız diyoruz” şeklinde konuştu.

SOCAR CEO’su Elchin Ibadov da konforu, çevreci ve sağlıklı yaşamı temsil eden doğal gazı Felahiye ile buluşturduklarını kaydederek, “Az önce İstiklal Marşı’mızı okurken ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ ifadesini kullandık. Biz de bugün burada hiç sönmemek üzere konforun, çevreci olmanın, sağlıklı yaşamın bir elementi olan, onları temsil eden doğal gazı Felahiye’mizle buluşturmak için doğal gazımızı buraya getirmiş bulunduk” dedi. Kayserigaz’ın hizmet verdiği ilçe sayısının 14’e çıktığını ifade eden Ibadov, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bildiğiniz gibi Kayserigaz’ımız uzun yıllardır Kayseri’ye hizmet ediyor ve 16 ilçemizden bugün Felahiye ve Özvatan’la birlikte 14 ilçemizi gazla buluşturmuş olacağız. Çok yakın aylarda Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimizde de benzer işlemleri yaptıktan sonra inşallah önümüzdeki sene itibariyle 16 ilçemizin hepsinin doğal gazla buluşmasını kutlamış olacağız. Tabi Kayserigaz olarak ve Kayserigaz’ın ana ortağı SOCAR şirketi olarak Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin ortak stratejik öncelikleri için çalışıyoruz. Kayseri’de de Kayserigaz’ımız vatandaşların ferahı için elinden geleni yapıyor, yapmaya da devam edecek.”

Konuşmaların ardından plaket takdimi sonrası, Başkan Büyükkılıç ve protokol, Felahiye ilçesinde doğal gazın ilk ateşini taktı. Felahiye programının ardından Büyükkılıç, beraberindeki protokol ile birlikte, Özvatan Belediyesi ilçe meydanında doğal gaz verme törene katılmak üzere ilçeden ayrıldı.