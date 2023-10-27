FETÖ'nün mahrem sorumlusu saklandığı bodrumda yakalandı

Kırşehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına faaliyet yürüten mahrem sorumlu saklandığı bodrum katta yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ adına faaliyet yürüten ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay ceza olan F.U.’nun kentteki bir apartmanın bodrum katında saklandığını tespit etti. Adresi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan F.U., emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.