FETÖ'nün mahrem sorumlusu saklandığı bodrumda yakalandı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına faaliyet yürüten mahrem sorumlu saklandığı bodrum katta yakalandı.

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  • 27.10.2023 11:33
  • Güncelleme: 27.10.2023 13:11
FETÖ'nün mahrem sorumlusu saklandığı bodrumda yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına faaliyet yürüten mahrem sorumlu saklandığı bodrum katta yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ adına faaliyet yürüten ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay ceza olan F.U.’nun kentteki bir apartmanın bodrum katında saklandığını tespit etti. Adresi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan F.U., emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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