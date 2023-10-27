Kaçak sigara dolumu yapan 6 kişi yakalandı

Kayseri’de kiraladığı bağ evinde kaçak sigara dolumu yaparak piyasaya süren şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın kiraladığı bağ evinde makinalar ile sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda şahsı yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise, 2 adet elektrikli sigara doldurma makinası, 1 adet havalı kompresör, 89 bin 280 dal doldurulmuş makaron, 51 bin dal boş makaron, 47 kilogram tütün ve bin 50 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

Kaçakçılık suçundan aranan 6 kişi de yakalandı

Öte yandan, ekipleri tarafından son 5 gün içerisinde yapılan çalışmalarda, "kaçakçılık" suçlarından aranan 6 şahıs da yakalandı.