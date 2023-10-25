Gazze için oturma eylemi başlatıldı

Filistin’de yaşanan insanlık dramını protesto etmek için Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda kadınlar tarafından oturma eylemi başlatıldı.

İsrail’in Filistin’de başlattığı saldırılar sonucunda yaşanan olayları protesto etmek için Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu üyesi kadınlar tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda oturma eylemi başlatıldı. Oturma eylemi öncesinde İnönü Bulvarı Hatıroğlu Camii etrafında toplanan kadınlar, ellerinde pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı’na gelerek basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması sonrası oturma eylemi başlatan kadınlara erkekler tarafından da destek verildi.