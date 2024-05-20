Müzeler Günü'nde Kayseri Müzelerine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Uluslararası Müzeler Günü’nde Büyükşehir Belediyesi’ne ait müzelerin ücretsiz hizmet vermesi talimatı üzerine vatandaşların müzelere ilgisi yoğun oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzelerin Müzeler Günü’nde ücretsiz olması talimatı vererek binlerce kişiyi müzelerde konuk etti. Müzeler Günü’nde vatandaşların müzeleri gönüllerince gezebilmesi için ücretsiz olması talimatını veren Büyükkılıç’ın bu girişimi yanıtsız kalmadı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören müzelere 1 gün içerisinde 2 bin 706 kişi ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mevcut müzelerin restorasyonunu gerçekleştirirken, yeni müze projelerini de hayata geçiriyor. Yakın zamanda Veli Altınkaya Basın Müzesi’ni vatandaşların hizmetine sunan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 bin yılı aşkın tarihi ile Kültepe Kaniş-Karum’dan çıkarılan tablet ve kalıntıların sergileneceği Türkiye’nin en büyük 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki kayadan oyma müzesini de yakın zamanda açmayı planlıyor. Öte yandan milyonlarca yıl öncesinden kalan Yamula Bölgesi’ndeki eşsiz hayvan fosillerinin sergileneceği fosil müzesini de Kayseri’ye kazandırmaya gayet gösteren Büyükkılıç, yeni dönemde de Develi’de bulunan tarihi askerlik şubesinin müze ve kütüphaneye dönüştürülmesini, Koramaz Vadisi bölgesinde Koramaz Müzesi’ni ve ticaret şehri olan Kayseri’nin ticari geçmişine ışık tutacak olan Ticaret Müzesi’ni de kente kazandıracak.