Kapadokya Hava Limanından 29 bin yolcu uçtu

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın Ocak ayı uçuş ve yolcu istatistikleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açıklandı. Yayınlanan istatistiklere göre Ocak ayında Nevşehir'de 29 bin 738 yolcuya hizmet verildi.

Kapadokya Hava Limanından 29 bin yolcu uçtu
Kayseri GündemEditör

Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nın Ocak ayı uçuş ve yolcu istatistikleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açıklandı. Yayınlanan istatistiklere göre Ocak ayında Nevşehir’de 29 bin 738 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kapadokya Havalimanı’nın hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre; Kapadokya Havalimanı’nda 826 uçak seferi ile 29 bin 738 yolcu uçtu. Yapılan açıklamada ayrıca taşınan yük miktarı ise, 261 ton olarak belirlendiği bildirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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