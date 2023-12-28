Kayseri'de stepneye zulalanmış 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın stepnesine zulalanmış 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 28.12.2023 10:41
  • Güncelleme: 28.12.2023 16:13
Kayseri'de stepneye zulalanmış 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın stepnesine zulalanmış 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda M.T. ve A.D.’nin birlikte hareket ederek temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu madde ile birlikte şehre geleceği bilgisi alındı. Şüphelilerin bulunduğu araç Kayseri-Malatya karayolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada stepne içerisine zulalanmış 1 kilo 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.T. ve A.D., ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Şehitler için Yılbaşı Programları Olmasın'

'Şehitler için Yılbaşı Programları Olmasın'

Overlokçu Kapınıza Geldi

Overlokçu Kapınıza Geldi

Buğdaylı cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Buğdaylı cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Kayseri'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kayseri'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

En 'özel' bilim fuarı

En 'özel' bilim fuarı

Çok Okunanlar
1
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

2
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

3
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

6
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Kayseri'ye Erciyes OSB Müjdesi

Kayseri’ye Erciyes OSB Müjdesi

DAHA FAZLA
Genç avukat kalbine yenik düştü

Genç avukat kalbine yenik düştü

Durdurulan çekicide 400 paket kaçak sigara bulundu

Durdurulan çekicide 400 paket kaçak sigara bulundu

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Belediye Başkan Adaylarının Netleşmesi Seneye kaldı

Belediye Başkan Adaylarının Netleşmesi Seneye kaldı

Vali Çiçek: 'Her mahallede bir spor okulumuz olsun istiyoruz'

Vali Çiçek: 'Her mahallede bir spor okulumuz olsun istiyoruz'