Nevşehir'deki narkotik operasyonunda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Nevşehir'de helikopter destekli yapılan eş zamanlı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 32'si adliyeye sevk edildi.

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  • 28.12.2023 10:30
  • Güncelleme: 28.12.2023 10:30
Nevşehir'deki narkotik operasyonunda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de helikopter destekli yapılan eş zamanlı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 32’si adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara’ yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonrasında 315 personel, 1 helikopter, 2 dron ve 5 dedektör köpeğinin de katılımı ile operasyon düzenleyen ekipler, il genelindeki adreslerde arama yaptı. 71 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 39’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 32 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 11 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirilmişti.

İHA

Kayseri Gündem
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