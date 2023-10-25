Kırşehir'de narkotik ekipleri üniversite öğrencilerine eğitim verdi

Kırşehir’de narkotik ekipleri, ’Narko Gençlik’ Projesi çerçevesinde üniversite öğrencilerine eğitim verdi.

Üniversite yurtları ve gençlik kamplarında kalan öğrencilerle bir araya gelen polisler, narkotik maddelerin etkileri, kullanım alanları, insanda açtığı zararlar, gençlerin özellikle dikkat etmesi gerekenler noktasında bilgilendirme yaptı. Yaklaşık 620 gencin bilgilendirildiği eğitimlerde, narkotik suçlarla ilgili de bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Ekipler bilgilendirme faaliyetinde öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.