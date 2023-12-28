TDV KAGEM'in 'İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu' seminerleri sona erdi

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından düzenlenen 'İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu' seminer serisi sona erdi.

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  • 28.12.2023 10:41
  • Güncelleme: 28.12.2023 10:44
TDV KAGEM'in 'İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu' seminerleri sona erdi
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TDV KAGEM tarafından düzenlenen ve 9 hafta boyunca 9 farklı konu başlığıyla toplamda 730 kişinin istifade ettiği, aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutunun, Kur’an ve Sünnet ışığında ele alındığı “İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu” seminer serisinin kapanış programı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın katılımıyla “Peygamberimizin Aile Hayatı ve İdeal Eş” konulu semineriyle gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı yaptığı konuşmada, “İdeali yakalamak her zaman mümkün değil ama aslında insanoğlunun bütün hayatı ideal olana ne kadar yaklaşabildiği ile alakalıdır. Bir karşılık beklemeden sevgiyle bağlı olan kişi, ideal eştir. Peygamber Efendimizin aile içi iletişimine baktığımızda aile ahlakında; sadakati, sabrı, hoşgörüyü, sevgiyi ve saygıyı görürüz. Peygamber Efendimizin aile yaşantısında tek taraflı doğrusal bir ilişki görmeyiz, döngüsel bir ilişki görürüz. Peygamberimiz ailesini sever, sayar, onlara sabırlı ve hoşgörülü davranır. Ailesi de aynı şekilde Peygamberimizi sever, sayar, ona karşı hoşgörülü davranır ve onun yaşantısındaki zorluklara sabrederdi. Hiçbirimiz Peygamber Efendimiz kadar ideal bir eş olamayız ama o ideal çizgiye ne kadar yaklaşabilirim ve bir önceki seneden bu seneye ben ideale ne kadar yaklaşabilirim şeklindeki gayretlerimizden sorumluyuzdur. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de ideal Müslümanı, ideal eşi ve ideal babayı bize çok farklı vesilelerle anlatmaktadır. Bizden istediği de bu ideale adım adım yaklaşmak için düzenli gayret göstermektir” ifadelerini kullandı.

Martı konuşmasına, “İnsanoğlu aile hayatı içerisinde evlilik bağı ile çok ciddi bir imtihan sürecine girmiştir ve bu imtihanın en temel sorularından birisi de Allah tarafından emanet edilen cana nasıl davranılacağıdır. Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi’nde kadınlar hakkında, Allah’tan korkun çünkü siz onlar ile Allah’ın emaneti olarak birliktesiniz derken tam olarak bunu ifade etmektedir” şeklinde devam etti.

Program sonunda dokuz hafta boyunca seminerlere devam katılımcılara, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı tarafından katılım belgesi verildi.
 

Haber Merkezi

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