Selçuk Bayraktar'dan Kayserili öğrencilere ziyaret

Bursa'da düzenlenen uluslararası TEKNOFEST 2023 Teknoloji yarışması Sabit Kanat İHA kategorisinde gerçekleşen yarışmaya Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Lisesinden Kartal Air Takımı da katıldı. Selçuk Bayraktar ve ekibi de Kayseri takımını ziyaret etti. 

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  • 26.04.2023 15:50
  • Güncelleme: 26.04.2023 16:26
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Selçuk Bayraktar'dan Kayserili öğrencilere ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Uluslararası TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, 15-19 Nisan'da Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl sadece ‘Sabit Kanat’ kategorisinde düzenlenen yarışmada, İHA'lar gençler tarafından tasarlandı. Yarışmaya bu yıl 754 takım başvurdu. Bu takımların arasından 12 ilden 22 takım 190 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı. Selçuk Bayraktar ve ekibi de Kayseri’den katılan Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Lisesinden Kartal Air Takımı’nı ziyaret etti. Daha sonra Bayraktar öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

1ha

Kayseri Gündem
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