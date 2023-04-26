Selçuk Bayraktar’dan Kayserili öğrencilere ziyaret

Uluslararası TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, 15-19 Nisan'da Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl sadece ‘Sabit Kanat’ kategorisinde düzenlenen yarışmada, İHA'lar gençler tarafından tasarlandı. Yarışmaya bu yıl 754 takım başvurdu. Bu takımların arasından 12 ilden 22 takım 190 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı. Selçuk Bayraktar ve ekibi de Kayseri’den katılan Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Lisesinden Kartal Air Takımı’nı ziyaret etti. Daha sonra Bayraktar öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.