Şiddetli rüzgar cami minaresini uçurdu
Kırşehir'de etkili olan rüzgar Çiçekdağı ilçesi ve il merkezinde cami minareleri ve korkulukları uçurdu.
- 26.11.2023 17:19
- Güncelleme: 26.11.2023 17:19
Kırşehir’de etkili olan rüzgar Çiçekdağı ilçesi ve il merkezinde cami minareleri ve korkulukları uçurdu.
Kentte hayatı olumsuz etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle Çiçekdağı ilçesine bağlı Çubuktarla köyünde cami minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan il merkezinde de Güvercinlik Camii’nin istinat duvarları şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, oluşabilecek fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.