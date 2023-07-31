Silahlı yaralama olayının faili suç aleti ile yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.

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  • 31.07.2023 13:34
  • Güncelleme: 31.07.2023 16:47
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Silahlı yaralama olayının faili suç aleti ile yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Teoman Sokak’ta meydana gelen olayda; H.S. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen şahıs yanında bulunan tabancayla H.S.’yi bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.S’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Zanlı polisten kaçamadı

Öte yandan, polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs, Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan 3 gün sonra yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramada; suç unsuru tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi.

İHA

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