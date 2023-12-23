4 Eylül Stadyumu'nda maça taraftar ilgi göstermedi
Sivasspor'un İstanbulspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.
- 23.12.2023 14:35
- Güncelleme: 23.12.2023 14:35
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Sivasspor’un İstanbulspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.
Sivasspor’un Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında İstanbul ekibi İstanbulspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 2 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.
Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
İHA
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