TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, ERÜ'de Panele Katıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Savunma Sanayi ve Uzay Teknolojileri Kulübü tarafından 'Gelecek İçin Uzay' konulu panel düzenlendi. Panele Konuşmacı olarak Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas katıldı.

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  • 16.10.2023 17:27
  • Güncelleme: 17.10.2023 15:39
TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, ERÜ'de Panele Katıldı
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Savunma Sanayi ve Uzay Teknolojileri Kulübü tarafından ’Gelecek İçin Uzay’ konulu panel düzenlendi. Panele Konuşmacı olarak Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas katıldı.

Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman fakülteleri hakkında bilgiler vererek, düzenlenen etkinliğe emeği geçen öğrencilere teşekkür etti. Havacılık ve Uzay Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilge Albayrak Çeper’de konuşmasında bölümleri hakkında bilgiler verdi. Savunma Sanayi ve Uzay Teknolojileri Kulüp Başkanı Murat Can Bulat’ın konuşmasının ardından panele geçildi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, ERÜ Öğretim Üyesi ve Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük ve SAGE Uzay Mühendisi Dr. Turgay Karakaş tarafından ’Gelecek İçin Uzay’ konusundaki gelişmeler hakkında katılımcılar bilgiler verildi. Panelin ardından konuşan TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, TUSAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında öğrencilere başarılı olma yolunda tavsiyelerde de bulunan Dr. Nas; “Sevgili gençler yeryüzündeki vazifenizi en iyi şekilde yapın. Bunu da yapabilmek için şahsiyetli bireyler olacaksınız. Yetkinlikleriniz hep iyi olacak. Mühendis olarak sahada kendi dalınızda sanat icraat edeceksiniz” dedi.

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Dr. Selman Nas ve panelistlere plaket ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

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İHA

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