Semt Pazarında yeşillik 10 lira

Kayseri'de pazar tezgahlarında bazı ürünler önceki haftaya göre fiyatları gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü. Kilosu 120 liradan satılan mantar en pahalı ürün olarak tezgahlarda yerini alırken. Kilosu 10 liradan nane, roka, tere, semizotu satılan ise en ucuza satılan ürünler olarak yer alıyor.

Semt Pazarında yeşillik 10 lira

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Yaz ürünleri de tezgahlarda yerini alırken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor;  Eriğin kilosu 15  lira ile 70 lira arası, şeftalinin  kilosu 25 lira ile 50 lira arası, elmanın  kilosu 20  lira ile  30 lira arası, muzun kilosu 45 lira ile 50 lira arası, çileğin kilosu 65 lira ile 75 lira arası, yeni dünyanın kilosu 60 lira ile 70 lira arası, kirazın kilosu 50 lira ile 70 lira arası, limonun kilosu 15 lira ile 25 lira arası, patatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arası, soğanın kilosu 12,5 lira ile 20 lira arası, salatalığın kilosu 17,5 lir aile 20 lira arası, çeri domatesin kilosu 20 lira ile 25 lira arası, domatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arası, patlıcanın kilosu 30 lira ile 35 lira arası, biberin kilosu 20 lira ile 25 lira arası, sarımsağın kilosu 25 lira ile 100 lira arası, mantarın kilosu 60 lira ile 120 lira arası, marulun kilosu 15 lira ile 25 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor. 

Portakalın kilosu 20 liradan, karpuzun kilosu 15 liradan, naneni kilosu 10 liradan kilosu liradan, soğanın bağı 15 liradan, havucun kilosu 20 liradan, rokanın kilosu 10 liradan, terenin kilosu 10 liradan, semizotunun kilosu 10 liradan satışa sunuluyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sınav öğrencileri için kritik öneriler
Sınav öğrencileri için kritik öneriler
Kural tanımayan sürücülere cezai denetim
Kural tanımayan sürücülere cezai denetim
AGÜ'nün, Filistin'e destek yürüyüşü takdir topladı
AGÜ'nün, Filistin'e destek yürüyüşü takdir topladı
Kocasinan'ın yıldızları, Fenerbahçe'yi yine yendi ve Türkiye şampiyonu oldu
Kocasinan'ın yıldızları, Fenerbahçe'yi yine yendi ve Türkiye şampiyonu oldu
Ulaşım AŞ'den yerli üretim ile yüzde 83'lük tasarruf
Ulaşım AŞ'den yerli üretim ile yüzde 83'lük tasarruf
Kayseri'de 4 bin 839 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi
Kayseri’de 4 bin 839 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi