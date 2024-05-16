Semt Pazarında yeşillik 10 lira

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Yaz ürünleri de tezgahlarda yerini alırken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor; Eriğin kilosu 15 lira ile 70 lira arası, şeftalinin kilosu 25 lira ile 50 lira arası, elmanın kilosu 20 lira ile 30 lira arası, muzun kilosu 45 lira ile 50 lira arası, çileğin kilosu 65 lira ile 75 lira arası, yeni dünyanın kilosu 60 lira ile 70 lira arası, kirazın kilosu 50 lira ile 70 lira arası, limonun kilosu 15 lira ile 25 lira arası, patatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arası, soğanın kilosu 12,5 lira ile 20 lira arası, salatalığın kilosu 17,5 lir aile 20 lira arası, çeri domatesin kilosu 20 lira ile 25 lira arası, domatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arası, patlıcanın kilosu 30 lira ile 35 lira arası, biberin kilosu 20 lira ile 25 lira arası, sarımsağın kilosu 25 lira ile 100 lira arası, mantarın kilosu 60 lira ile 120 lira arası, marulun kilosu 15 lira ile 25 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Portakalın kilosu 20 liradan, karpuzun kilosu 15 liradan, naneni kilosu 10 liradan kilosu liradan, soğanın bağı 15 liradan, havucun kilosu 20 liradan, rokanın kilosu 10 liradan, terenin kilosu 10 liradan, semizotunun kilosu 10 liradan satışa sunuluyor.