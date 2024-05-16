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  • Develi Seyrani Kampüsünde 'Coğrafi İşaret ve Patent Alma Eğitimi' düzenlendi

Develi Seyrani Kampüsünde 'Coğrafi İşaret ve Patent Alma Eğitimi' düzenlendi

Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsü'nde 'Coğrafi İşaret ve Patent Alma Eğitim' programı düzenlendi.

Develi Seyrani Kampüsünde 'Coğrafi İşaret ve Patent Alma Eğitimi' düzenlendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsü’nde ‘Coğrafi İşaret ve Patent Alma Eğitim’ programı düzenlendi.

Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu’nda Kayseri Üniversitesi ile ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘Coğrafi İşaret ve Patent Alma Eğitimleri’ program iki gün sürdü. Eğitimlere; ORAN Kalkınma Ajansı uzmanları, Develi Belediyesi temsilcileri, Tarım Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Programda gacer buğdayı üreticisi Doğan Özdemir, gacer bitkisinin üretimi hakkında bilgiler verdi.

Develi’ye ait yerel ürünlerin coğrafi işaretlen kazanması konusunda fikir alışverişinde bulunarak, yeni iki yöresel ürünün coğrafi işaret alması konusunda girişimler başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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