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Kayserispor - Konyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça tecrübeli hakem Halil Umut Meler'i atadı.

Kayserispor - Konyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek
Kayseri GündemEditör

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça tecrübeli hakem Halil Umut Meler’i atadı.

Süper Lig 37. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, haftanın en önemli maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Arda Kardeşler’i görevlendirirken, Kayserispor-Konyaspor maçını da Halil Umut Meler’in yönetmesine karar kıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçında İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. maçın 4.hakemi olarak Yiğit Arslan görevlendirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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