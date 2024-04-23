'Nefes' hünerleriyle nefes kesti

Nevşehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlama töreninde Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görevli itaat köpeği ‘Nefes’ izleyenleri hayran bıraktı.

Düzenlenen törenlerde Alman ırkı itaat köpeği eğiticisinin tüm komutlarını eksiksiz yerine getirirken Jandarma İtaat Köpeği Nefes eğiticisinin tüm komutlarını eksiksiz yerine getirdi. Eğitici tarafından parmakla gösterilen rakamları havlayarak bilen Nefes eğiticine kalp masajının yanı sıra, suni teneffüs de yaptı. Nefes’in hünerleri izleyenlerin nefesini kesti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü çim sahasında düzenlenen kutlama törenleri, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, pokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlama programında öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi. Program sonunda Nevşehir Valisi Ali Fidan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak, 3. Sınıf öğrencisi Esmanur Eroğlu’na devretti. Temsili Vali Esmanur Eroğlu “Bu özel ve anlamlı günü bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Tüm dünya çocuklarının da bu anlamlı ve özel gününü tebrik ediyorum” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti. Başkan Arı, çocukların talep ve isteklerini tek tek dinledi.