'Zorunlu kişisel gelişimi' kitabında okuyucularına sunuyor

Oyuncu, sunucu ve yazar Ayça Kuru, çıkardığı ikinci kitabı olan ‘Konuş Benimle’de zorunlu kişisel gelişimle ilgili bilgileri okuyucularıyla paylaşıyor.

Kitabı hem eğitimlerde kullanılması hem de her kesime dokunması için yazdığını söyleyen Yazar Ayça Kuru, “Şu an ikinci kitabımı olan Konuş Benimle’yi çıkarttım. İlk kitabım Zerafet Değil Zarafet adı altında dikkat çeken bir kitaptı. Onda da 6 baskı yapıldı ve başarılı bir kitaptı. Yayın evlerimiz de ikinci kitabı talep ettiler. İkinci kitapta da yine kişisel gelişim, imaj, iletişim, zarafet, beden dili, algı ve ikna bulunmakta. Biraz daha kendimden ayrıntılı konuşacak olursam New York ve İskoçya’da okudum. New York’da moda ve imaj teknolojileri üzerine ve İskoçya’da da zarafet yani adab-ı muaşeret üzerine okudum. Türkiye’de de İstanbul ve İzmir’de de yine iletişim ve sağlık bölümlerini bitirdikten sonra birçok üniversitede de eğitim görevlisi olmaya devam ediyorum. Hem eğitim görevliliğim devam ediyor hem kendime ait bir akademim, medya okulum bulunmakta. Onun yanında da bir materyal olması gerektiğini düşününce 2. kitabım olan Konuş Benimle’yi yazdım. Hem eğitimlerde kullanalım hem de herkese dokunalım diye. Bir taraftan oyunculuk bir taraftan sunuculuk derken de yazarlığı icra etmeye devam ediyorum” dedi.

Ayça Kuru, kitap içerisinde zarafetten diksiyona kadar birçok konunun işlendiğini söyleyerek, “Türkiye ve toplum olarak aslında çok iyi bir yerdeyiz ama daha iyi bir yerde olmamız gerekiyor. Bu kitabımdaki bilgiler yurt dışında zorunlu kişisel gelişim eğitimleri ama bizim okullarımızda zorunlu kişisel gelişim diye bir eğitim yok. Bunu dışarıdan almamız gerekiyor. Aslında bu kitap Türkiye’deki bütün kişisel gelişim kitaplarının derlemesi aslında. Bunun içinde etkili konuşma ve diksiyon da var. Sesinizi kullanmayı, beden dilinizi, imajınızı, saçınızı, makyajınızı, giyiminizi nasıl kullanacağınızı, zarafeti, görgü kurallarını, hayatımızı nasıl daha harika hale sokabileceğimizle alakalı bir kitap. Bu kitabın şöyle bir sosyal sorumluluğu da var; birinci kitabımızda da yapmıştık bağışçılarımız vardı. Siz eğer bir kitap değil 10, 100, 200 kitap alırsanız bu kitapları biz doğuda ya da okuma zorluğu çeken, okula gidemeyen kız ve erkek çocuklarına hediye olarak gönderiyoruz. Okullarında boş zamanlarında okusunlar diye gönderilen bir kitap haline geldi. İlk kitabım Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da güzel bir dağıtım desteği almıştı. Şimdi bu kitapla ilgili de bağışçılarımızı bekliyoruz, toplu alımları bekliyoruz ki herkes kitap okusun. Çünkü dijitalizm diye bir dönemdeyiz, 2023 senesi ve dijitalizm ne oldu herkes sosyal medya kullanmaya başladı. Oradaki kedi videolarından aslında lakayit kötü videolara kadar birçok şey izliyorlar ve yozlaşıyoruz. Bu kitap yozlaşmanın önüne geçebilecek bir kişisel gelişim, etkili konuşma, diksiyon kitabı” ifadelerini kullandı.

Kitabın ben diliyle yazıldığını ve okuyucuyu daha da içine çektiğini söyleyen Ayça Kuru, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kitabın bir özelliği daha var. Bu kitap tek başına yazılmış bir kitap değil, benim üstadım Aydın Serdar Kuru, algı yönetimi ve ikna taktikleri uzmanı bu kişi. Onun desteği ile bu kitabı yazdım. Onun da Zihin Tetikçileri, Algı Yönetimi ve Propaganda adında kitapları var. Bu kitabı kimler alabilir kısmına gelirsek de liseye de uygun bir kitap bu ve üniversitede kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere de uygun. Şu anda iş adamları ve iş kadınlarına da uygun çünkü her zaman bir manipülasyon, her zaman bir algı ve iknanın ve devamında imaj ve iletişimin diksiyonun içindeyiz. Yediden yetmişe herkese hitap eden bir kitap yazdık. Kitabı da özellikle ‘ben’ diliyle yazdık ki kitap daha da içe alsın okuyucuyu, daha arkadaşça olsun diye. Burada da tabi dilleri de öğreniyoruz nasıl konuşmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Biz de sosyal medyaya bir şekilde girdik ve bayağı da takipçimiz var. Amacımız orada komik videolar paylaşmak yerine biraz daha insanlara dokunalım, kadın ve erkek nasıl konuşur, nasıl iletişime geçer, bir kadını ya da erkeği nasıl etkilersiniz, iş hayatında birisini nasıl etkilersiniz bunlardan da bahseden muhteşem bir başucu kitabı.”