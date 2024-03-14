1 haftada 48 zehir taciri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 80 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 48 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik son bir hata içerisinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, toplam 80 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 7 şüpheli şahsa ’Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak / Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçlarından, 41 şahsa ise ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.