1 Haftada uyuşturucudan 34 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen 20 uyuşturucu operasyonunda 34 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 12'si adli makamlarca tutuklandı.

1 Haftada uyuşturucudan 34 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen 20 uyuşturucu operasyonunda 34 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 12’si adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışını önlemek adına yoğun çalışma gerçekleştirdi. Ekipleri tarafından 11-18 tarihleri arasında yapılan 20 uyuşturucu operasyonunda 34 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 12’si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan operasyonlar kapsamında; 11 kilo 115,77 gram uyuşturucu madde, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet fişeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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