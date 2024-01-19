1 milyon dolarlık tarihi eseri satamadan yakalandı

Kayseri’de 13. yüzyıla ait heykelleri 1 milyon dolara satmak için müşteri arayan şüpheli, 48 saatlik takip sonucu heykellerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bir şahsın elinde 13. yüzyıla ait tarihi kadın ve erkek heykeli olduğu ve bu heykelleri yurt içinde 1 milyon dolara satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. 48 saatlik takip sonucu şahsın aracını tespit eden ekipler, Ankara yolunda aracı durdurdu. Şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise 13. yüzyıla ait kadın ve erkek heykeli ile beraber 3 adet Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.