10 bin yumurta tavuğu dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Tavuklar Bizden, Üretim Sizden’ Projesi Yarka Dağıtım Töreni’ne katıldı. Tören kapsamında, Başkan Büyükkılıç, kırsalda yaşayan kadın üreticilere 1 milyon 890 bin TL’lik 10 bin yumurta tavuğu dağıttı.

‘Tavuklar Bizden Üretim Sizden’ sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tavuk Dağıtım Programı gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında gerçekleşen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk, daire başkanları, ziraat odası temsilcileri ve kadın üreticiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Hayırlı bir işe imza atacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. Bu törenimize ağırlıklı olarak hanımefendi kardeşlerimiz teşrif etmişler. Evimizin bereketi, temel direği, annemiz, bacımız, kardeşimizsiniz derken, ayrı ayrı teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Hanımefendilerin üreten olmalarını sağlıyoruz”

Yaptıkları hizmetlerle üreteni sırtlarında taşıdıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Üretenin biz hizmetkârıyız, sırtımızda taşırız. Neler dağıtıyoruz neler, önemli olan dağıtıp, üretmek ve teşvik etmektir. Kayseri’miz yumurtacılığın merkezi, ilgili firmalarımıza da teşekkür ediyoruz. Bir tavuk beslemek ve ürünlerinden yararlanmak için ortam olması lazım. Hanımefendilere yönelik bu projeyi hayata geçirmek suretiyle onları teşvik ediyor, üreten olmalarını sağlıyoruz. Bizim dağıttığımız tavuk, 120 günlük ferik, 1 ay içerisinde de yumurtlayacaklar” diye konuştu.

“Tarımda da iyi bir noktaya geldiğimizi biliyoruz”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarım ve hayvancılığın da merkezi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi her alanda ön plana çıkarmak ve olumlu olarak paylaşmak için elimizden gelen gayretleri sürdürüyoruz. Kayseri, sanayinin ve ticaretin merkezi, doğrudur ama aynı zamanda tarım ve hayvancılığın da merkezi, aldığı mesafeyi sizler de biliyorsunuz. Aspirde, ayçiçeğinde, kabak çekirdeğinde bir numarayız. Tarımda da iyi bir noktaya geldiğimizi biliyoruz. Bizler her alanda teşvik etmek, imkânı olmayanlara fırsat vermek, bu alanda yaptığımız çalışmalarla insanları yüreklendirmek, üreten olmak için gayret ediyoruz.”

Her konuda insanların yükünü almak için çalıştıklarını söyleyen Büyükkılıç, konuşmasında “Yol da yaparız, kanal da yaparız, su da getiririz, elektrik de dağıtırız, park da yaparız, turizme ve kültürel çalışmalara destek veririz, tarihi eserleri de restore ederiz. Hiçbir konuda bu bizim işimiz değil demeyiz, her konuya başımızı koyar, elimizi taşın altına koyar ve adeta o insanların yükünü almaya çalışırız. Ekibime teşekkür ederek, tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Vermesi bizden, üretmek sizden diyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında bu zamana kadar 500 milyon TL’lik yatırım ve hizmet yaptıklarını belirterek, proje ve yatırımları şu şekilde özetledi:

“Hibe çalışmalarında yaptığımız gayretleri biliyorsunuz. Bugüne kadar toplam tarım ve hayvancılık alanında 500 milyon TL’lik yaptığımız destekler var. İnşallah önümüzdeki dönemde daha da arttıracağız. Kayseri, tarım alanında 10’uncu sıradan 6’ncı sıraya yerleşti. Kayseri artık tarım şehri olarak anılmaya başladı. Tarım Bakanımızın da kulaklarını çınlatıyor, desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla destek bekliyoruz. Üretim miktarında 11’inci sıradan 5’inci sıraya yükselirken, daha önce 14 olarak açıklanan Türkiye’de ilk ondaki ürün sayı da 18’e çıkmış durumda. Ayçiçeği, çavdar ve aspir üretiminde Türkiye’de birinci sırada yer alıyoruz, patates, kabak çekirdeği ve kimyon üretiminde ikinci olmuşuz. Tarım ve gıda ürünleri ihracatı 21 yılda 12 kat arttı. Tarıma dayalı sera organize sanayi konusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Mera Islah Projesi’nde önemli bir yer aldık, Tarım Fuarı’nın 19’uncusu Kayseri’mizde yapıldı. Son süreçte tarım ve hayvancılıkla uğraşan 9 bin 788 hayvan işletmesi sahibine toplam 16 milyon 380 bin TL harcanarak su faturalarının yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Her alanda biz varız diyoruz. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından aspir, nohut, yazlık buğday, yem bitkileri, korunga, yonca olmak üzere toplam 4 milyon 112 bin kilogram tohum dağıtıldı. Modüler çoban evleri inşa ediyoruz. 3 bin 440 adet arılı kovan ile 11 adet traktör desteği, anıza ekim mibzeri, sabit sellektör, taş toplama makinası, katı gübre dağıtma makinası, kompost karıştırma makinası, süt soğutma tankı, yem ezme, ayçiçeği patosu, balya makinası, gacer buğdayı un değirmeni gibi ekipman desteği verdik. Nerede üretecek var, nerede hizmet almak isteyen var Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne gelsin, istemesi ondan, vermesi bizden, üretmek sizden diyoruz. Dağıtmaya devam diyoruz.”

Bu zamana kadar tarımla alakalı her sektörde destekler gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Tarımsam Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ise projenin detaylarından bahsederek, “Yem bitkisi, buğday, arı, koyun derken bugün tavuk, yarka dağıtım törenimizi yapıyoruz sizlerin talimatları ile. Bu törenimizin temel amacı malum köylere gittiğimizde artık bakkallarda yumurta satılıyor köylerimizde. En azından köydeki vatandaşlarımız, kırsalda yaşayan vatandaşlarımız ‘kendi yumurtasını kendi üretsin’ talimatınız doğrultusunda, 18-65 arasındaki hanım kardeşlerimiz müracaat etmesi şartıyla müracaatlarını yaptılar, bin üreticimize 10’ar tane, toplam on bin tane bugün yarka tavuk dağıtmış olacağız. Ümit ediyorum ki bakımlarını iyi yaparlar, tavuklarımız, yarkalarımız 120 günlük. Tüm açıları, tüm kontrolleri yapıldı. 20-25 gün içerisinde de tahmin ediyoruz yumurtlamaya başlarlar. Bereketli olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Böyle bir proje, on bin adet yarka, gerçekten köylere yumurta babında ilaç olacak”

Büyükşehir’İn aspir, mercimek, nohut, arpa, buğday, arı ve koyunu dağıttıklarını ifade eden Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de “Allah razı olsun. Sıra demek ki buna geldi. Burada en çok sevindiğimiz şu, artık Kayseri’den köylere yumurta götürmeyeceğiz. Köylerden Kayseri’ye yumurta getireceğiz. Köylerde gerçekten tavuk da bittiydi. Ama böyle bir proje, bu on bin adet yarka gerçekten köylere bir yumurta babında ilaç olacak” şeklinde konuştu.

“Başkanımız, Türkiye’de en çok tarıma hizmet veren, en çok tarıma bütçe ayıran başkan”

Başkan Güneş konuşmasında, Türkiye’de tarıma en çok yatırım yapan ve destek veren belediye başkanının Büyükkılıç olduğunu vurgulayarak, “Zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız, Allah razı olsun Türkiye’de en çok tarıma hizmet veren, en çok tarıma bütçe ayıran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız. Biz zaten birlikte olursak güçlü oluruz. Kayseri’de iyi bir birlik, beraberlik var. Düzen var. Her zaman diyoruz, destek belediyemizden, üretmek bizden. Bu konuda da hiçbir sıkıntımız yok” dedi ve Kocasinan’daki kırsal mahalle yolları ile Erkilet yolu için ve Amarat yolunun da yapılmaya başladığını ifade ederek teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden ne talepte bulunsalar hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Güneş, başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin tüm personeline teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından, kadın üreticilere (ferik) yumurta tavuğu dağıtımı gerçekleştirildi.

Projenin maliyeti 1 milyon 890 bin TL

Kadınların aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 1 aileye 10 adet olmak üzere bin aileye 10 bin adet yarka yumurta tavuğu dağıtımı yapılan bu proje ile Büyükşehir Belediyesi’nin hibe destekleri ile yumurta üreticiliği yapma konusunda isteklileri tavukçuluğa teşvik etmek, hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlamak hedefleniyor. Kayseri’de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu’nun Yaygınlaştırılması Projesi ile kente yılda 3 milyon 500 bin adet doğal yumurta üretimi gerçekleştirilmiş olacak.