10 yaşında başlayan sevgi tutkuya dönüştü, iş yerini adeta müzeye çevirdi

Sivas’ta yaşayan Süleyman Özpembe, yaklaşık 30 yıldır topladığı antikaları mağazada sergiliyor. Bin 200’den fazla eseri görücüye çıkaran antikasever, kurduğu dernek ile çevre illerden antika tutkunlarını Sivas’ta ağırlamak istiyor.

Sivas’ta yaşayan Süleyman Özpembe, 10 yaşında merak saldığı antika tutkusunu yaklaşık 30 yıldır sürdürüyor. Bir gramofon ile başladığı antikacılık serüveninde binlerce parçayı bir araya toplayan Özpembe, eserlere gözü gibi bakarak ilgileniyor. Radyo, telefon, saat, çakmak gibi ürünleri bir iş yeri kiralayarak sergileyen Süleyman Özpembe, yaklaşık 400 yıllık olduğu düşünülen el yazma kitapları da görücüye çıkarttı.

Mağazada bin 200’den fazla ürün var

Antika sevgisinin zamanla tutkuya dönüştüğünü söyleyen Süleyman Özpembe, "Antika merakım, 10’lu yaşlarda dedemden babamdan kalma bir gramofonu severek başladı. 10 yaşından sonra bu sevgi giderek koleksiyoner olmama neden oldu. Daha sonra mağazalaşmaya karar verdim. Şu anda mağazamızda bin 200 adet ürün var, ürünlerimiz replika ürün yok, hepsi antika. 60 ile 400 yıllık eserlerimiz var. En güzel parçalar arasında benim kendi koleksiyonum el yazması kitaplarım var. El yazması eserler arasında Osmanlıca, Farsça eserlerde 120 ile 400 yaşında olanlar da var. İnsanların tepkileri çok güzel, gençlerin, akademik hocalarımızın tepkileri çok güzel. Yaşlılarımız, yaşı büyük insanlar hatıralarını hatırlayabiliyorlar bazen de duygulandıkları oluyor" dedi.

Sivas, antikaseverlerin uğrak mekanı olacak

Sivas’ta antika meraklılarının çok olduğunu söyleyen Sivas Antikacılar Derneği Başkanı Menderes Kartalmış, "Derneğimiz 2023 tarihinde kuruldu ve 5 kişilik yönetimden oluşmakta. Sivas halkına yararlı olabilecek bir şeyler yapmak istiyoruz, pazar günlerini değerlendirebilecekleri bir yer olsun. Sivas sınırları içerisinde yaşayan koleksiyoner arkadaşlarımızın, antikasever arkadaşlarımızın hepsini bir araya toplamak ve bir pazar oluşturmak istiyoruz. Her ayın üçüncü haftasında pazarımız açılmakta, pazarımıza il dışında şu anda 70 kişilik katılım olmaktadır. Amacımız Sivas ve çevresinde yaşayan antikaseverleri bir araya toparlamak, çevre illerde de yaşayan antika ve koleksiyoner arkadaşlarımızın da şehrimize seyahat etmeleri için ikna edecek kültürel bir alan oluşturmak" şeklinde konuştu.