13 yaşındaki arkadaşının ölümüne sebep olan çocuğun yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de tartıştığı arkadaşı H.S.D.(13)'yi bıçaklayarak ölümüne sebep olan T.Ş.(14)'nin yargılanmasına devam edildi.
Olay 12 Aralık 2023 tarihinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. H.S.D. ile arkadaşı T.Ş. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu yaşanan kavgada H.S.D., T.Ş.’nin elindeki bıçakla yaralandı. H.S.D. yaşamını yitirirken T.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklu sanık T.Ş. (14) ile tutuksuz yargılanan Ş.K’nin yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Kapalı olarak gerçekleşen duruşmada 1 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.