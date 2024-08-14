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  • 2 bin 500 kişi ile 2. Yaz Dönemi Spor Şenliği düzenlendi

2 bin 500 kişi ile 2. Yaz Dönemi Spor Şenliği düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 10 tesiste 4 branşta, 2 bin 500 kişinin katıldığı 2'nci Yaz Dönemi Spor Şenliği gerçekleştirildi.

2 bin 500 kişi ile 2. Yaz Dönemi Spor Şenliği düzenlendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 10 tesiste 4 branşta, 2 bin 500 kişinin katıldığı 2’nci Yaz Dönemi Spor Şenliği gerçekleştirildi.

2024 Avrupa Spor Şehri ünvanını taşıyan Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunu dolu dolu geçiriyor. Çocuklara hem tatil hem de spor yapma imkânı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 2’nci Yaz Dönemi Spor Şenliği tamamlandı. 2’nci Yaz Dönemi Spor Şenliği, 10 tesiste futbol, basketbol, voleybol ve yüzme olmak üzere 4 farklı branşta 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Şehirde spor etkinliklerine hız kesmeden devam eden Spor A.Ş.’nin 2’nci Yaz Dönemi Spor Şenliği, yoğun katılımla yapıldı. Çocuklar için hem eğlence hem de spor dolu bir yaz tatili sunan şenlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Geleceğin sporcularının yetiştirildiği etkinlikte, tesislerdeki eğitmenler eşliğinde öğrencilere rekabet duygusunu aşılamak, kaynaştırmak ve sporun sevdirilmesi amaçlandı. Yaz dönemi kurslarından veliler de oldukça memnun olduklarını belirtirken, yaz kurslarının her zamanki gibi çocuklara ve kendilerine çok büyük bir fırsat olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlar, hem bu tesislerin kazandırılmasında hem de bu tür etkinlikler düzenlenmesine emeği geçen başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm ekibe teşekkür ve dua ettiler. Öte yandan Spor A.Ş. Yaz Spor Okulları’nın 2’nci yaz döneminde 19 tesis, 5 parkta birbirinden farklı 15 branşta 5 bin 500 kişiye kurs verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunu bu tür etkinliklerle dolu dolu geçirerek, vatandaşlara spor yapma imkânı sunmaya devam ediyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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