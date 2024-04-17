23 Nisan'a özel tenis turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yeni hizmet vermeye başlayan Tenis Kortu’nda düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası kayıtları başladı.

Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de açılması ve Türk milletinin egemenliğini ilan etmesinin yıl dönümlerinde kutlanmak üzere Atatürk’ün 23 Nisan 1924’te çocuklara armağan ettiği özel gün, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de spor etkinlikleri ve faaliyetlerinin öncüsü Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. özel gün ve haftalarda düzenlediği spor organizasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Spor A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel tenis turnuvası düzenliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda çocukların bu özel gününe özel bir etkinlikle hazırlanan Spor A.Ş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel tenis turnuvası ile çocuklara spor ve eğlence dolu bir bayram yaşatacak.

Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 16 Nisan Salı günü hizmet vermeye başlayan Millet Bahçesi Tenis Kortu’nda 20-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası, 8-9 yaş (2015 ve 2016 doğumlular) 10 yaş (2014 doğumlular) 11-12 yaş (2012 ve 2013 doğumlular) ve 13-14 yaş (2010 ve 2011 doğumlular) olmak üzere 4 farklı yaş kategorisinde yapılacak.

20 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası’nda, maçlar saat 09.00 ile 22.00 arasında yapılacak ve turnuva 23 Nisan Salı günü tamamlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası’na kayıtlar yalnızca 0545 239 40 83 numaralı telefon üzerinden alınıyor.