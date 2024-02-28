'28 Şubatçılara' en güzel cevap bu kitap

“28 ŞUBAT”ÇILARA EN GÜZEL CEVAP BU KİTAP

Erdoğan Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü; “Şükrü Karatepe’ye Kayseri'nin ağaçlandırılmasına verdiği katkıdan dolayı şilt vermiştik. Bir belediye başkanı ağaçlandırma adına hayırlı işler yapmışsa biz bunu takdir etmeyelim mi? Ama o gergin ortamda konu siyasete çekilerek, 1997 yılında Tema Vakfı Genel Müdürü General Ümit Gürses'in talimatıyla görevden alındım. Bunun üzerine arkadaşlarım da bana destek vermek amacıyla toplu olarak istifa ettiler.

28 Şubat’ın tam da yıldönümünde bugün elime geçen bir kitap ise verdiğimiz şiltin ne kadar isabetli olduğunun adeta bir göstergesi. Zira ağaçlar konusunda bir uzman olan ve görev yaptığı sürede şehrimizi çok güzel şehir ağaçlarıyla donatan sayın Şükrü Karatepe’nin imzalayıp gönderdiği son kitabı da ‘Şehir Ağaçları’ konusunda. Kendisini bu güzel, bu anlamlı eserinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Tema’dan sonra Kayema

Tema Şube Başkanlığı görevinden alınmasının kendisini yıldırmadığını tam tersine taşıdığı ağaç sevgisi sayesinde arkadaşlarıyla birlikte aynı yıl kısa adı Kayema olan Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfını kurduğunu ve halen başkanlığını yürüttüğünü belirten Doğan açıklamasını şöyle tamamladı:

“1993 yılında Tema Vakfı Kayseri İl Temsilciliği görevine getirildiğimde gönüllü olarak Kayseri'de güzel işler yaptık. Kamu kuruluşlarıyla, özel işletmelerle, STK'larla ağaçlandırma ve erozyonla mücadele kampanyaları yürüttük. Bu konuda Belediye Başkanımız Şükrü Karatepe’den de çok destek almıştık. Kendisine o dönemki destek ve katkıları için tekrar teşekkür ediyorum.

Tabelalar, etiketler geçicidir. Nitekim biz aynı güzel çalışmaları şimdi de Kayema bünyesinde yapıyor, şehrimizi daha da yeşillendirmek için gayret gösteriyoruz.”