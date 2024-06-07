3 ayda 7 bin öğrenciye 'afet' konulu eğitim verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından okullardaki öğrencilere yönelik başlatılan Afet Bilinci Eğitimi’nde 3 ayda 40’ı aşkın okulda 7 bin öğrenciye ulaşılarak, eğitim ve destek verildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan dirençli kent olma yolundaki hedefleri ve çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan toplumda afet bilinci oluşturmak için eğitimlerini sürdürüyor. Yeni kurulan Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından bu doğrultuda, 3 ay içerisinde 40’ı aşkın okulda ilkokullarda 3 ve 4’üncü sınıf, ortaokullarda 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi verildi.

‘Afet nedir? Afet türleri nelerdir? Afet esnasında ne yapmalı? Acil durum çantasında neler olmalı? Afetler ile ilgili kaygı ve korkularımız ile nasıl başa çıkabiliriz? Psikolojik sağlamlığı yüksek birey nasıl olunur?’ gibi konularda detaylı bilgiler verilirken, deprem sarsıntısı başladığında yapılması gereken ilk eylem olan çök-kapan-tutun pozisyonu uygulamalı olarak anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından da Psikolojik Sağlamlık Eğitimi verilen faaliyetlerde afetlere karşı her yönüyle bilgiler aktarıldı. Afet eğitiminin yanı sıra çocukların afet ile ilgili psikolojik sağlamlıklarına ve kriz yönetimlerine katkı sağlayacak psikolojik eğitim ve destekler verildi.

Afetlere karşı hazırlıklı olunmasını içeren ve öğrenciler tarafından ilgi gören Afet Bilinci ile Psikolojik Sağlamlık Eğitimi sürecinde 7 bin öğrenciye eğitim verilirken, afetler konusunda farkındalık da oluşturuldu.

Erci, hem afeti öğreniyor hem de çocuklara öğretiyor

Ayrıca, öğrencilere ‘Erci afet nedir öğreniyor’ başlıklı afet kitapçığı da dağıtıldı. Kitapçıkta acil durum çantasında olması gerekenler ve sel, yangın, deprem gibi afetlerde yapılması gereken konulara yer verildi.