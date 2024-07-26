  • Haberler
  • Asayiş
  • Depremzede anne babanın vefat ettiği kazada, diğer aracın sürücüsü gurbetçi de hayatını kaybetti

Depremzede anne babanın vefat ettiği kazada, diğer aracın sürücüsü gurbetçi de hayatını kaybetti

Kayseri'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükselirken hayatını kaybeden çiftin 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'e evlerinin yıkıldığı ve Ankara'ya taşındıkları öğrenildi.

Depremzede anne babanın vefat ettiği kazada, diğer aracın sürücüsü gurbetçi de hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükselirken; hayatını kaybeden çiftin 6 Şubat depremlerinde Gaziantep’e evlerinin yıkıldığı ve Ankara’ya taşındıkları öğrenildi.

Kayseri-Ankara yolu Kalkancık mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Samet Dağcıoğlu idaresindeki 55 ABV 398 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Faruk Baran idaresindeki 48-TJ-JZ Hollanda plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 55 ABV 398 plakalı otomobilin sürücüsü Samet Dağcıoğlu (35) ve eşi Leman Dağcıoğlu’nun (32) hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan çocukları H.C.D. (14), H.D. (5) ağır olmak üzere D.D. (12) ve diğer araç sürücüsü Faruk Baran ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, anne ve babanın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobilin sürücüsü Faruk Baran da, tedavi altına alındığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan; feci kazada hayatını kaybeden Samet-Leman Dağcıoğlu çiftinin 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde Gaziantep’teki evlerinin yıkıldığı ve depremin ardından Ankara’ya taşındıkları öğrenildi. Kazada yaralanan çiftin çocuklarının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Depremzede anne babanın vefat ettiği kazada, diğer aracın sürücüsü gurbetçi de hayatını kaybetti
Depremzede anne babanın vefat ettiği kazada, diğer aracın sürücüsü gurbetçi de hayatını kaybetti
Depremzede anne babanın vefat ettiği kazada, diğer aracın sürücüsü gurbetçi de hayatını kaybetti
Depremzede anne babanın vefat ettiği kazada, diğer aracın sürücüsü gurbetçi de hayatını kaybetti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

ERÜ'nün tercih danışmanlığı standı ilgi görüyor
ERÜ'nün tercih danışmanlığı standı ilgi görüyor
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Feci kazada araçtaki 3 çocuk anne babasız kaldı
Feci kazada araçtaki 3 çocuk anne babasız kaldı
Kayseri, 3 depremle sallandı
Kayseri, 3 depremle sallandı
Yük treninin çarptığı demir yolu personeli hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı demir yolu personeli hayatını kaybetti
Milletvekili Aşkın Genç'den İç İşleri Bakanına özel ziyaret
Milletvekili Aşkın Genç'den İç İşleri Bakanına özel ziyaret