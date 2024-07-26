TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kayseri'ye geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'ye geliyor.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kayseri'ye geliyor
Kayseri GündemEditör

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri’ye geliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, 29 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek olan Kayseri Oda Borsa Ortak Meclis Toplantısı ve Kayseri’nin Yıldızları Ödül Töreni’ne katılmak üzere Kayseri’ye gelecek.

Hisarcıklıoğlu’nun katılacağı program, Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda saat 17.00’da başlayacak.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

ERÜ'nün tercih danışmanlığı standı ilgi görüyor
ERÜ'nün tercih danışmanlığı standı ilgi görüyor
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Aracın gizli bölmesinden 10 kilo uyuşturucu çıktı
Feci kazada araçtaki 3 çocuk anne babasız kaldı
Feci kazada araçtaki 3 çocuk anne babasız kaldı
Kayseri, 3 depremle sallandı
Kayseri, 3 depremle sallandı
Yük treninin çarptığı demir yolu personeli hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı demir yolu personeli hayatını kaybetti
Milletvekili Aşkın Genç'den İç İşleri Bakanına özel ziyaret
Milletvekili Aşkın Genç'den İç İşleri Bakanına özel ziyaret