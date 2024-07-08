İYİ Parti Grup Başkan Vekili Ülker'den şehrin zemininde makro denetim talebi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında Afet İşleri Daire Başkanlığının yönetmeliğinin onaylanmasına yönelik madde hakkında eleştiride bulunan Talas Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Şahin Ülker; “ Bugün meclisteki maddelerin içerisinde Afet İşleri Daire Başkanlığının yönetmeliğinin oylanması da vardı. Bu yönetmeliği incelediğimizde aslında eksik bir yönetmeliğin olduğunu görüyoruz. Afet İşleri Daire Başkanlığının kurulmasını önemsiyoruz. Ama Afet İşleri Daire Başkanlığının yapması gereken faaliyetlere baktığımızda yönetmeliğin eksik olduğunu görüyoruz. Örneğin yönetmelikte mikro bölgeleme çalışması yapılması gerektiği söyleniyor ama Daire Başkanlığının çalışmaları içerisinde makro bölgeleme çalışması yazmıyor. Kayseri’de makro bölgeleme çalışması mutlaka yapılmalıdır. Memduh Başkanımız daha önce şehrin röntgenini çekiyoruz demişti şuan şehirde yapılan çalışmalarda 20-30 metre kadar bir mikro denetleme çalışması yapılıyor aslında şehrin derinliğine kadar bir çalışma yapılıyor ama bundan daha derinde zeminin yapısının ne olduğunu bilmiyoruz bunu ancak makro bölgeleme çalışmasıyla yapmamız lazım. Şuan anladığımız kadarıyla Daire Başkanlığının görev sorumluluğu içerisinde makro bölgeleme çalışması yok ama makro bölgeleme çalışması olacak bir depremde zeminde oluşacak büyük hasarları tespit etme anlamında çok önemli bu bölgeleri önceden tespit edersek üzerindeki yapıların kontrolünü şimdiden sağlayabiliriz ve depremde oluşacak büyük kayıpların önüne geçebiliriz” şeklinde konuştu.