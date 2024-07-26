Kayserili yüzücülerden Türkiye Şampiyonası'nda 30 madalya

Manisa ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Yıldız, Genç ve Büyükler Uzun Kulvar Bireysel Türkiye Yüzme Şampiyonası tamamlandı. Yarışlara Kayseri’den 6 antrenör eşliğinde katılan 25 sporcu 30 madalya ile döndü. Yarışlar hakkında açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri Yüzme takımı antrenörlerinden İbrahim Dağhan, “Manisa’da yapılan Yıldız, Genç ve Büyükler Uzun Kulvar Bireysel Türkiye Yüzme Şampiyonası’na Kayseri’den 6 antrenör 25 sporcu ile katıldık. Toplam 30 madalya kazandık. Şampiyonanın en çok madalya kazanan illerinden biriyiz. Şimdi 4 sporcumuzla Açık Su Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyoruz” diye konuştu.