Düğün davetiyeleri de 'dijital'e dönüşüyor

Evlenmek isteyen çiftlerin beklediği yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da hareketlenmeye başladı. Çiftlerin en mutlu günü olan düğünlere davet için; davetiyelerde ise binlerce çeşit mevcut. Davetiye işiyle uğraşan esnaf Erdem Yıldırım, davetiye kültürünün her geçen yıl düşüş yaşadığını belirterek dijital davetiyenin rağbet gördüğünü belirtti. Esnaf Yıldırım, “Sezonu olması dolayısıyla bir ilgi var. Önceki senelere bakarak bu oran gittikçe düşüyor. Müşterilerimiz dijital davetiyeler gibi farklı alanlara yöneliyor. Buda bizim işlerimiz olumsuz etkiliyor. Bu sene piyasadaki genel olumsuzluk ve işlem düşüşü her piyasada olduğu gibi bizi de etkiledi” diye konuştu.

‘100 TANEYE 300 LİRA’

Esnaf Yıldırım, geçen yıla oranla fiyatlarda pek bir değişiklik olmadığını aktararak fiyatların 50 adet ve katlarına göre belirlendiğini söyledi. Erdem Yıldırım, “Fiyatlar elli ve katları şeklinde oluyor, 100 tane üzerinden de fiyatlandıracak olursak 300 TL gibi başlayarak devam ediyor. Tarihlerini yerlerini belli etmeleri bizim için yeterli. Geçen seneye oranla pek bir şey değişmedi. Çeşitlerimiz, Türkiye’de bulabilecekleri ne varsa bizde hepsini bulabilirler, bunun yanında özel baskılar ile isteklerini karşılayabiliriz. Normal davetiyeleri dijital hale getirip müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz” şeklinde konuştu.