Milletvekili Ataş'tan Kayseri olayları üzerinden tahrik kokan açıklamalar

Milletvekili Ataş’tan sığınmacı çıkışı: “Milletimizin sabrı tükendi, çok seviyorsanız evinize alın”

KAYSERİ (1HA)-

Kayseri’de yaşanan son olayların ardından TBMM’de sığınmacılar hakkında konuşma yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Milletimizin sabrı artık tükenmiştir. Yıllardır dolmuş koca bir şehri bu olaylardan sonra provokatörlükle suçlamak kimsenin harcı da değildir, haddi de değildir. Siz saraylarınızda, korunaklı villalarınızda, ultra güvenlikli konutlarınızda bir tane sığınmacı görmeden yaşayacaksınız, sığınmacı işgali altında yaşayan, çocuğunu dışarı bile gönderemeyen vatandaşlara da ‘Onlar ensar, misafir, provokatörlük yapmayın’ diyeceksiniz. Hadi oradan, çok seviyorsanız birkaçını siz evinize alın, evinizi de gettolaşan mahallelerin birine taşıyın, çocuklarınızla, eşinizle sadece bir ay yaşayın, ondan sonra konuşalım” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’de yaşanan son olayların ardından TBMM’de açıklamalarda bulundu.

Nüfusu 1,5 milyona yaklaşan Kayseri’nin 150 binin üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaptığını, şehrin yüzde 10’luk kesiminin sığınmacılardan oluştuğunu söyleyen Dursun Ataş, birçok mahallede sığınmacıların gettolaştığını söyleyerek “Sığınmacıların işgali altındaki mahallelerde suç oranları tırmanırken huzursuz olan Kayserili hemşehrilerim yıllardır huzurla oturdukları mahallelerden taşınmaktadır. Bugün Kayseri’de insanlar çocuğunu parka gönderemez duruma gelmiştir. Askeriyenin dev arazisine yapılan Kayseri Millet Bahçesi bugün sığınmacıların kullanımına sunulmuştur” dedi.

‘TÜRKÇE BİLMEYEN YABANCI ÖĞRENCİLER SEBEBİYLE DÜZGÜN EĞİTİM VERİLEMİYOR’

Devlet okullarında Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu öğrenciler sebebiyle sağlıklı eğitim verilemediğini söyleyen Milletvekili Ataş, “Birçok aile bizlere ulaşıp devlet okullarında, çocuklarının sınıflarında Türkçe dahi bilmeyen Suriyeli çocuklar yüzünden düzgün bir eğitim alamadıklarını anlatmaktadır. Hastaneye gidenler Suriyelilerden sıra gelmediğinden bahsetmektedir. Kadın doğum hastaneleri sadece sığınmacılara çalışır hâle gelmiştir. Kayserili ilaç katkı payı, fark ücreti, muayene ücreti öderken sığınmacı tek kuruş ödemeden hastaneye gitmekte, ilacını almakta, tedavi olmaktadır” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 yılı verilerine göre Kayseri’de kepenk kapatan esnaf sayısının tam yüzde 119,4 arttığına dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, “Kayserili esnaflar birer birer kepenk kapatırken, kapanan yerlere hızla Suriyeliler hızla dükkân açıyor” ifadelerini kullandı.

‘YAŞANANLAR YILLARIN BİRİKEN SİNİR VE ÖFKENİN YANSIMASIYDI’

Kayseri’de yaşanan son olayları toplumsal bir tepki ve sinir boşalması olarak nitelendiren Milletvekili Ataş, “Milletimizin sabrı artık tükenmiştir. Yıllardır dolmuş koca bir şehri bu olaylardan sonra provokatörlükle suçlamak kimsenin harcı da değildir, haddi de değildir. Bu olayların müsebbibi olanlar sınırları yol geçen hanına çevirip ‘hudut namustur’ diyenleri tutuklayanlardır. Bu olayların provokatörleri yıllardır her yerde, her mecrada sayısız kez dile getirdiğimiz uyarılarımıza kulak tıkayanlardır. Siz saraylarınızda, korunaklı villalarınızda, ultra güvenlikli konutlarınızda bir tane sığınmacı görmeden yaşayacaksınız, sığınmacı işgali altında yaşayan, çocuğunu dışarı bile gönderemeyen vatandaşlara da ‘Onlar ensar, misafir, provokatörlük yapmayın’ diyeceksiniz. Hadi oradan, çok seviyorsanız birkaçını siz evinize alın. Kayseriliyi provokatörlükle suçlayanlara, uzaktan bir tane sığınmacıyla karşılaşmadan yaşayıp televizyonlarda çıkıp insan hakkı diye ahkâm kesenlere buradan sesleniyorum: Gelin, evinizi şehrimizde gettolaşan mahallelerin birine taşıyın, çocuklarınızla, eşinizle sadece bir ay yaşayın, ondan sonra konuşalım” diye konuştu.

‘YEREL YÖNETİCİLER, KAÇAK VE RUHSATSIZ İŞLETMELERE GÖZ YUMUYOR’

Bahsetmiş olduğu konulara dair yerel yöneticilerin çalışmalar yapmadığını, sorunlara göz yumduğunu söyleyen Milletvekili Ataş, “Türk esnafa gelince denetim üstüne denetim yapan kurumlar söz konusu sığınmacılar olunca ruhsatsız, vergisiz, denetimsiz iş yeri açmalarına sessiz kalmaktadır. Yine, kayıt dışı çalışmalarına göz yumulmasından dolayı Türk işçiler işten çıkarılıp sigortasız, vergisiz sığınmacı çalışanlar işe alınmakta; Kayserili, öz yurdunda garip, öz vatanında parya kalmaktadır. TÜİK'e göre Kayseri'de yoksulluk yüzde 14’lere dayanmışken Kayserilinin işini, evini, mahallesini elinden alan sığınmacılar bunlar yetmezmiş gibi Kayseri’nin vergileriyle yapılan devlet ve belediye yardımlarını da alm