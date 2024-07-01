Özhaseki, görevinden affını talep etti

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti.

Özhaseki, görevinden affını talep etti

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti.

Haber Merkezi

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