Meslek Liselilere muhteşem fırsat
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde meslek Lisesi'nden mezun olup alanıyla ilgili İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlere günlük 850 tl ödeyeceklerini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu açıklamayı yaptı:
"Milli Eğitim Bakanlığı ile bugün imzaladığımız protokol neticesinde Meslek Liselerini tamamladıktan sonra; mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlerimize asgari ücretten %30 daha fazla tutarda cep harçlığı veriyoruz.
✅Günlük tutarı; 654 liradan 850 liraya yükseltiyoruz."